गगरेट में दुखद हादसा: गैस सिलेंडर की पाइप फटने से 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Sep, 2025 03:19 PM

3 year old girl dies tragically due to gas cylinder explosion

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट थाना क्षेत्र के मरवाड़ी बाजार में एक दुखद हादसा हुआ। यहां बीते बुधवार रात एक रसोई गैस सिलेंडर की पाइप फटने से लगी आग में एक तीन साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की पहचान रागिनी के रूप में हुई है, जो प्रवासी मज़दूर कुमेश सिंह कुशवाह की बेटी थी। यह घटना डॉक्टर शेर सिंह के क्वार्टर में हुई, जहां यह परिवार किराये पर रहता था। यह परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है। बच्ची के पिता कुमेश सिंह कुशवाह, जो अपनी पत्नी के साथ यहां रह रहे थे, बाजार में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर परिवार का पेट पालते थे।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रात में अचानक रसोई गैस सिलेंडर की पाइप फटने से एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई। इस दौरान, बच्ची रागिनी बुरी तरह झुलस गई। हालांकि, परिवार के सदस्यों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि वे नाकाम रहे और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।

जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, चौकी प्रभारी एसआई रविपाल अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही, पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिलेंडर की पाइप कैसे फटी और आग कैसे लगी। इस घटना से पूरे मरवाड़ी बाजार में मातम का माहौल है।

