Solan: ताला तोड़ने में नाकाम रहे तो शराब के ठेके काे लगा दी आग, CCTV की मदद से 2 युवक गिरफ्तार

सोलन जिले के कंडाघाट में शराब के एक बंद ठेके का ताला तोड़ने में असफल रहने पर उसमें आग लगाने के मामले को पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।

सोलन (अमित): सोलन जिले के कंडाघाट में शराब के एक बंद ठेके का ताला तोड़ने में असफल रहने पर उसमें आग लगाने के मामले को पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनुज (19) निवासी सोलन और किरण कुमार (19) निवासी कंडाघाट के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा।

पुलिस को दी शिकायत में मनात इन्टरप्राइजेज के सर्कल हैड बलबीर सिंह ने बताया कि 13 सितम्बर की रात को दो युवकों ने चायल रोड कंडाघाट पर स्थित शराब के ठेके को निशाना बनाया। युवकों ने पहले शटर का ताला तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब वे इसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने शटर और ताले को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों से ठेके के काऊंटर को आंशिक नुकसान पहुंचा और बाहर लगी रेट लिस्ट पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि बिल्डिंग के मालिक ने समय पर आग देख ली और उसे बुझा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

सूचना मिलते ही कंडाघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अन्य तकनीकी सबूतों का विश्लेषण किया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की और उन्हें सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।