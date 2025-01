Hamirpur: विकास खंड बिझड़ी की 17 पंचायतें क्षयरोग मुक्त घोषित, प्रधान किए सम्मानित

जिला हमीरपुर के विकास खंड बिझड़ी की 52 पंचायतों में से 17 पंचायतों को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षयरोग मुक्त घोषित किया गया है।

बिझड़ी (सुभाष): जिला हमीरपुर के विकास खंड बिझड़ी की 52 पंचायतों में से 17 पंचायतों को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षयरोग मुक्त घोषित किया गया है। क्षयरोग मुक्त पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित करने के लिए सिविल अस्पताल बड़सर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता बड़सर के वर्तमान एसडीएम धर्मपाल नेगी ने की।

इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी डाॅ. विक्रम कटोच ने सभी क्षयरोग मुक्त पंचायतों के प्रधानों का इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए आभार जताया। उन्होंने क्षयरोग के लक्षणों और इसके उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पंचायत प्रधानों से आग्रह किया कि इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अडॉप्ट करें, ताकि उन्हें प्रोटीन किट देकर उनकी उचित सहायता की जा सके। चिकित्सा अधिकारी के आह्वान पर एसडीएम बड़सर धर्मपाल नेगी और बणी पंचायत की प्रधान शैलजा बन्याल ने 2-2 रोगियों को अडॉप्ट भी किया।

टीबी उन्मूलन अधिकारी बड़सर भूपेंद्र चौहान ने बताया कि विकास खंड बिझड़ी की क्याराबाग, गारली, जन्हेन, पाहलू, टिप्पर, दलचेहड़ा, बलयाह, जजरी, बड़ागांव, ज्योलीदेवी, बल्ह बिहाल, बणी, बिझड़ी, कठियाना, कड़साई, दंधवीं और धबडियाना पंचायतों को क्षयरोग मुक्त घोषित किया गया है।

एसडीएम बड़सर धर्मपाल नेगी ने पंचायत प्रधानों को स्मृतिचिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और सभी से आग्रह किया कि भविष्य में भी अपना सहयोग देते रहें। इस अवसर पर बीरू जसवाल, संजय शर्मा, अनुराधा, कमलेश कुमारी, संजीव कुमार व राकेश कुमार सहित अन्य पंचायतों के प्रधान उपस्थित रहे।

