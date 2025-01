Hamirpur: शातिर ने एटीएम कार्ड बदलकर लगाया चूना, व्यक्ति के खाते से निकाले 1.96 लाख रुपए

सदर पुलिस थाना के अंतर्गत आते भोटा क्षेत्र के मसेरड़ू गांव निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से किसी अज्ञात शातिर ने लगभग 1.96 लाख रुपए निकाल लिए हैं। शिकायतकर्ता सुनील कुमार पुत्र सुखदेव ने इसकी शिकायत सदर पुलिस को दी है।

हमीरपुर (अजय): सदर पुलिस थाना के अंतर्गत आते भोटा क्षेत्र के मसेरड़ू गांव निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से किसी अज्ञात शातिर ने लगभग 1.96 लाख रुपए निकाल लिए हैं। शिकायतकर्ता सुनील कुमार पुत्र सुखदेव ने इसकी शिकायत सदर पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत मिलने के उपरांत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता सुनील कुमार के साथ यह धोखाधड़ी 18 दिसम्बर, 2024 को हुई थी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित सुनील ने बताया कि बीते 18 दिसम्बर को वह भोटा स्थित एक एटीएम से रुपए निकालने के लिए गया था। इस दौरान एटीएम में मौजूद किसी शातिर व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदल लिया था और उसका पासवर्ड भी हासिल कर लिया था।

इसके उपरांत उस अज्ञात शातिर ने उसके (शिकायतकर्ता) के बैंक खाते से लगभग 1.96 लाख रुपए धोखे से निकाल लिए। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त शातिर ने सबसे पहले भोटा स्थित एटीएम से पैसे निकाले। उसके बाद बिलासपुर के घुमारवीं और हरियाणा के सिरसा से भी पैसे अन्य खाते में ट्रांसफर किए हैं।

हालांकि पुलिस उक्त अज्ञात शातिर को जल्द ही गिरफ्त में लेने का दावा कर रही है। इस बीच यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति के बिल्कुल नजदीक है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। एसएचओ सदर बाबू राम शर्मा ने बताया कि मामले की शिकायत मिलते ही बीएनएस की धारा 318 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here