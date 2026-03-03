VIDEO: 'ग्रेट फ्रेंड PM मोदी से बात की..', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Mar, 2026 03:41 PM
US Iran War: ईरान के साथ चल रही जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना पक्का दोस्त बताते हुए कहा कि मैंने अपने दोस्त, पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है। मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई, मैं इस वक्त में इजरायल और यहूदियों के साथ खड़े रहने के लिए उनका और भारत का शुक्रिया अदा करता हूं।