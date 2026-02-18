VIDEO: रोहतास में करंट लगने से मजदूर की मौत पर बवाल

Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Feb, 2026 03:50 PM
#Rohtas #Bihar #BiharNews
Rohtas News: रोहतास जिले के रोहतास थाना क्षेत्र के समाहुता में मंगलवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक युवा मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अकबरपुर नगर पंचायत...
Rohtas News: रोहतास जिले के रोहतास थाना क्षेत्र के समाहुता में मंगलवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक युवा मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अकबरपुर नगर पंचायत निवासी 23 वर्षीय कृष्णा राम के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया।गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।