  • VIDEO: मैट्रिक परीक्षा:गेट बंद होने के बाद दीवार फांदती दिखी छात्रा...वीडियो वायरल

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Feb, 2026 03:53 PM

Buxar News: बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है..इस दौरान दीवार फांदते अभ्यर्थियों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। एग्जाम सेंटर पर देर से पहुंची छात्रा दीवार फांदने लगी, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

