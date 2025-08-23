मंडी आपदा पीड़ितों की मदद को आगे आई ऊना की महिलाएं, प्रदान की 3.01 लाख की सहायता राशि

ऊना ज़िले की महिलाओं ने सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए मंडी ज़िले की हालिया आपदा में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 3 लाख 1 हज़ार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है। ज़िले के पांचों विकास खंडों के क्लस्टर स्तरीय संगठनों तथा विकास खंड...

ऊना। ऊना ज़िले की महिलाओं ने सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए मंडी ज़िले की हालिया आपदा में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 3 लाख 1 हज़ार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है। ज़िले के पांचों विकास खंडों के क्लस्टर स्तरीय संगठनों तथा विकास खंड कार्यालयों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने स्तर पर अंशदान कर यह धनराशि एकत्र की है। उनकी ओर से शुक्रवार को परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के.एल. वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार और सी पी ओ संजय सांख्यान ने उपायुक्त कार्यालय ऊना में जाकर उपायुक्त जतिन लाल को उक्त राशि का चेक भेंट किया।

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह सहयोग न केवल प्रभावित परिवारों के लिए सहारा बनेगा, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा भी है। उन्होंने कहा कि यह प्रेरणादायक है कि स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर स्तरीय संगठन आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि को आगे उपायुक्त मंडी को भेजा जाएगा ताकि इसे आपदा प्रभावित परिवारों तक पहुंचाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि अंशदान देने वाले क्लस्टर स्तरीय संगठनों में बंगाणा से हिम आंचल महिला व जमासनी माता, कुटलैहड़ एनआरएलएम, गगरेट से प्रयास और नई उड़ान, हरोली से एकता और यूनाइटेड, ऊना से अंबिका और राधा तथा अंब से संजीवनी क्लस्टर स्तरीय संगठन शामिल हैं। वहीं, विकास खंड कार्यालय अंब, ऊना और बंगाणा से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों ने भी अंशदान दिया है।