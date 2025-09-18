Hamirpur: आरसेटी से प्रशिक्षण के बाद अपना उद्यम चला सकती हैं महिलाएं

मट्टनसिद्ध स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) में महिलाओं के लिए आयोजित चौदह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर वीरवार को संपन्न हो गया। इसमें 24 महिलाओं ने क्रिएटिव ज्यूलरी बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के समापन अवसर...

हमीरपुर। मट्टनसिद्ध स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) में महिलाओं के लिए आयोजित चौदह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर वीरवार को संपन्न हो गया। इसमें 24 महिलाओं ने क्रिएटिव ज्यूलरी बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के समापन अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक राहुल लखनपुरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर प्रतिभागी महिलाओं को संबोधित करते हुए राहुल लखनपुरिया ने कहा कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं अपना उद्यम या कारोबार स्थापित करके घर में ही अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। इसके लिए बैंक भी उन्हें रियायती दरों पर ऋण दे सकते हैं। महिलाओं को बैंकों की विभिन्न रियायती योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुख्य प्रबंधक ने महिलाओं को पीएम स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीपीएफ और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी।

इससे पहले, आरसेटी के निदेशक अजय कतना ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों और प्रतिभागी महिलाओं का स्वागत किया तथा संस्थान की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थान में आयोजित किए जाने वाले शिविरों में प्रतिभागियांे को आवास और भोजन सहित सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस अवसर पर शिविर के मूल्यांकनकर्ता राजकुमार डोगरा और कामना देवी, ट्रेनर सीमा देवी, फैकल्टी मैंबर संजय हरनोट और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

