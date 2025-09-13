Hamirpur: जब नशे में टल्ली होकर चालक-परिचालक ने दाैड़ाई बस, फिर यात्रियाें ने उठाया ये कदम

हमीरपुर जिला के गलोड़ क्षेत्र में शनिवार को लोगों की जागरूकता व गलोड़ पुलिस की मुस्तैदी से 20 लोगों की जान बाल-बाल बच गई। जानकारी के अनुसार एक निजी बस अपने निर्धारित रूट पर नादौन से दियोटसिद्ध पर जा रही थी कि....

नादौन (जैन): हमीरपुर जिला के गलोड़ क्षेत्र में शनिवार को लोगों की जागरूकता व गलोड़ पुलिस की मुस्तैदी से 20 लोगों की जान बाल-बाल बच गई। जानकारी के अनुसार एक निजी बस अपने निर्धारित रूट पर नादौन से दियोटसिद्ध पर जा रही थी कि इस दौरान बीच रास्ते में कुछ सवारियों को चालक व परिचालक का व्यवहार व चालक की ड्राइविंग संदिग्ध प्रतीत हुई। इस दौरान लोगों ने गलोड़ पुलिस के चौकी प्रभारी विनय अत्री से संपर्क किया व उन्हें सारी घटना की जानकारी दी।

गलोड़ पुलिस प्रभारी ने भी तत्परता दिखाते हुए गलोड़ में बस को रोक लिया व जब पुलिस ने चालक और परिचालक से बात की तो पुलिस ने पाया कि इन दोनों ने शराब का अत्यधिक सेवन किया हुआ है। इस दौरान चालक भी पुलिस से उलझ रहा था। जब पुलिस ने अल्कोहल सैंसर से जांच की ताे पुष्टि हुई कि चालक और परिचालक नशे में थे। वहीं पुलिस ने बस के मालिक को इस सारे घटनाक्रम की जानकारी दी व मौके पर बुलाया। बस मालिक ने दूसरी बस के माध्यम से सभी सवारियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया।

इस संबंध में डीएसपी बड़सर लालमन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने चालक-परिचालक के खिलाफ के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।