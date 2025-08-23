Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ऊना में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने स्कूटी को रौंदा, युवक के सिर पर से गुज़रा ट्रक का टायर, हुई मौत

ऊना में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने स्कूटी को रौंदा, युवक के सिर पर से गुज़रा ट्रक का टायर, हुई मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Aug, 2025 03:32 PM

truck ran over scooter young man died

ऊना ज़िले के हरोली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जुमे की नमाज़ पढ़कर लौट रहे दो युवकों की स्कूटी को एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी पर पीछे बैठे युवक के सिर पर से ट्रक का टायर गुज़र गया, जिससे उसकी मौके...

हिमाचल डेस्क। ऊना ज़िले के हरोली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जुमे की नमाज़ पढ़कर लौट रहे दो युवकों की स्कूटी को एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी पर पीछे बैठे युवक के सिर पर से ट्रक का टायर गुज़र गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय गयासउदीन उर्फ जाबेद, पुत्र बुन्दन, निवासी रसुला चौधरी, बरेली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वह ऊना में एक बुटीक में काम करता था। इस हादसे में स्कूटी चला रहा उसका दोस्त, मोहम्मद कासिम, बाल-बाल बच गया।

मोहम्मद कासिम और गयासउदीन अपनी मालिकिन की स्कूटी पर टाहलीवाल में जुमे की नमाज़ अदा करने गए थे। नमाज़ के बाद जब वे वापस ऊना लौट रहे थे, तभी लोअर हरोली के रेस्ट हाउस के पास एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक सड़क पर गिर गए। दुर्भाग्यवश, गयासउदीन ट्रक के पहिये के नीचे आ गया और टायर उसके सिर के ऊपर से गुज़र गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मोहम्मद कासिम दूसरी तरफ गिरने की वजह से सुरक्षित बच गया।

हादसे की सूचना मिलते ही हरोली पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल भेजा। प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस ने मोहम्मद कासिम की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊना के एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस हादसे ने इलाके में शोक का माहौल बना दिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!