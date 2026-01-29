चम्बा में तूफान से दुकान पर गिरा भारी-भरकम पेड़, बिजली की तारें टूटी...यातायात हुआ प्रभावित

चम्बा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के समीप चर्च गेट के पास वीरवार सुबह आए तूफान ने जमकर कहर बरपाया। तूफान के कारण एक भारी-भरकम पेड़ उखड़कर सीधे एक दुकान की छत पर जा गिरा।

चम्बा (रणवीर): चम्बा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के समीप चर्च गेट के पास वीरवार सुबह आए तूफान ने जमकर कहर बरपाया। तूफान के कारण एक भारी-भरकम पेड़ उखड़कर सीधे एक दुकान की छत पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त बाजार में लोगों और वाहनों की आवाजाही नहीं थी, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था।

पेड़ गिरने से दुकान की छत को काफी नुक्सान पहुंचा है और छत पर रखी प्लास्टिक की पानी की टंकी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। टीम ने कटर की मदद से पेड़ को काटकर हटाया और सुबह करीब 7 बजे तक मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया।



पेड़ गिरने के कारण मेडिकल कॉलेज मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसके चलते वाहनों को भूरि सिंह संग्रहालय के रास्ते डायवर्ट किया गया। चूंकि घटना सुबह-सुबह हुई थी, इसलिए यातायात बहाली में प्रशासन को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वहीं, पेड़ गिरने की वजह से बिजली की तारें भी टूट गईं, जिससे इलाके की बत्ती गुल हो गई। बिजली बोर्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तारों को व्यवस्थित किया, जिसके बाद करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।