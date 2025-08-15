जनता खुश! टकोली टोल प्लाजा को किया बंद...लगातार हो रही थी बंद करने की मांग

हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मंडी से औट के बीच हाईवे पर लगातार भूस्खलन और बारिश के कारण सड़क की हालत खराब है। इस वजह से यह मार्ग अक्सर बंद रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए, मंडी के पास स्थित टकोली...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मंडी से औट के बीच हाईवे पर लगातार भूस्खलन और बारिश के कारण सड़क की हालत खराब है। इस वजह से यह मार्ग अक्सर बंद रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए, मंडी के पास स्थित टकोली टोल प्लाजा को एक महीने के लिए अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्थिति का जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया है और इसके लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं।

लगातार हो रही थी टोल बंद करने की मांग

कारगिल युद्ध के नायक और भाजपा नेता ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और मंडी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर टोल प्लाजा बंद करने की मांग की थी। ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर का तर्क था कि सड़क की हालत खराब है और लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में टोल टैक्स वसूलना सही नहीं है। चालकों और यात्रियों ने भी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस टोल वसूली का विरोध किया था।

निर्णय का स्वागत

टोल प्लाजा बंद होने के बाद ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सराहनीय है और जब तक सड़क की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NHAI, मंडी जिला प्रशासन और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद दिया।

आगे की योजना

प्रशासन का कहना है कि एक महीने बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही टोल प्लाजा को फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा। इस दौरान, सड़क की मरम्मत का काम भी तेजी से किया जाएगा ताकि लोगों को भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह निर्णय उन हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो इस मार्ग से रोजाना यात्रा करते हैं।