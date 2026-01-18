पौंग झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू होगी पर्यटन गतिविधियां

पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधिता को ध्यान में रखते हुए पौंग झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के मद्देनजर कदमताल तेज हो गई है। इसी कवायद को मूर्तरूप देने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटीज सोसायटी व वाइल्ड लाइफ की बायो...

धर्मशाला, (विवेक): पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधिता को ध्यान में रखते हुए पौंग झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के मद्देनजर कदमताल तेज हो गई है। इसी कवायद को मूर्तरूप देने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटीज सोसायटी व वाइल्ड लाइफ की बायो डायवर्सिटी कन्जर्वेशन सोसायटी के बीच एम.ओ.यू. साइन करने के बाद पौंग झील में पर्यटन गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए एक मैनेजमैंट प्लान के तहत कार्य किया जाएगा। इस एम.ओ.यू. साइन के बाद यह देखा जाएगा कि इस मैनेजमैंट प्लान के तहत कौन सी ऐसी संभावित पर्यटन गतिविधियां हैं जो संबंधित क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जा सकती हैं।

हालांकि इन पर्यटन गतिविधियों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि यह पर्यटन गतिविधियां ऐसी होंगी जिससे पर्यावरण सहित क्षेत्र की जैव विविधिता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। साथ ही इन गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिले।

विनय धीमान, डी.टी.ओ., कांगड़ा का कहना है कि पौंग झील में पंजीकृत कंपनी के माध्यम से शिकारा, स्पीड और पैडल बोट का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटीज सोसायटी व वाइल्ड लाइफ विभाग की बायो डायवर्सिटी कन्जर्वेशन के बीच एम.ओ.यू. साइन होने के बाद यहां पर्यटन को बढ़ावा देने की गतिविधियां शुरू करने की योजना है।