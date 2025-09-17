Main Menu

  • जरूरी सूचना! कल पांवटा साहिब में इन इलाकों में लगेंगे पावर कट, देखें पूरी लिस्ट

17 Sep, 2025

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने पांवटा साहिब और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार, गुरुवार, 18 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। यह शटडाउन करीब...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने पांवटा साहिब और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार, गुरुवार, 18 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। यह शटडाउन करीब 9 घंटे तक चलेगा, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है।

बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता, अंशुल ठाकुर ने बताया कि यह बिजली कटौती 132 केवी सब-स्टेशन गोंदपुर में किए जाने वाले आपातकालीन मरम्मत और रखरखाव के काम के कारण की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्रणाली शाखा, नाहन के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति प्रणाली को और भी बेहतर और सुरक्षित बनाना है।

इस शटडाउन से कई महत्वपूर्ण फीडर प्रभावित होंगे, जिनमें 132/11 केवी गोंदपुर (जिसमें पूरा औद्योगिक क्षेत्र शामिल है) के अलावा 33 केवी बद्रीपुर, 33 केवी पुरुवाला, 33 केवी सतौन, 33 केवी नघेता, 33 केवी कफोटा, 33 केवी शिलाई, 33 केवी रामपुरघाट और 33 केवी पांवटा साहिब की लाइनें भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले घरों, दुकानों और उद्योगों पर सीधा असर पड़ेगा।

वरिष्ठ अधिशासी अभियंता ने सभी उपभोक्ताओं से इस दौरान सहयोग करने की अपील की है ताकि मरम्मत का काम समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह शटडाउन मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर मौसम खराब होता है, तो सुरक्षा कारणों से इस कार्य को स्थगित भी किया जा सकता है।

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे इस दौरान अपनी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लें। जैसे, मोबाइल फोन और लैपटॉप चार्ज करना, पानी की मोटर चलाकर पानी स्टोर करना और इनवर्टर को चार्ज रखना। यह एक एहतियाती कदम है ताकि आपातकालीन मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति और भी सुचारू रूप से चल सके। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, ताकि वे अपनी दिनचर्या की योजना इसी के अनुसार बना सकें।

