गगरेट में चोरों का आतंक: दुकान का ताला तोड़ हजारों नकदी और महंगे फोन ले उड़े चोर

गगरेट, (बृज): उपमंडल गगरेट में शुरू हुआ सिलसिलेवार चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चोर कुठेड़ा जसवालां में एक दुकान के ताले तोड़कर नकदी व मोबाइल चुरा ले गए। यही नहीं बल्कि दुकान पर रखा अन्य सामान भी चोर ले उड़े। घटना की जानकारी मिलते ही गगरेट पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

कुठेड़ा जसवालां में चोरों का निशाना बनी रोमी कम्युनिकेशन के मालिक राकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार सायं जब वह दुकान बंद करके घर गए तो सब ठीक था। बुधवार सुबह जल्दी उठकर वह घर से दूध लेने जा रहे थे और जैसे ही दुकान के समीप पहुंचे तो दुकान के ताले टूटे देखकर दंग रह गए। राकेश कुमार के अनुसार दुकान में गल्ले में रखे 25 हजार रुपए व तीन महंगे मोबाइल व मोबाइल एसैसरी गायब थी।

पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दुकान से कुछ दूरी पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे भी जांचे, लेकिन अज्ञात चोरों का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले भी क्षेत्र में सिलसिलेवार कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी चोरी की वारदात का पटाक्षेप नहीं कर पाई है। उधर, पुलिस की मानें तो मामले की जांच की जा रही है।