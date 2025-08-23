Main Menu

टैक्नोलॉजिया! जुगाड़ ने उड़ाए होश..सड़क टूटी तो तारों के सहारे दूसरी तरफ पहुंचाई जीप, देखें हैरतअंगेज VIDEO

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Aug, 2025 12:27 PM

the jeep was transported to another place with the help of wires

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की लगघाटी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां की सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है। खासकर, मानगढ़ और जकड़ेल गांवों को जोड़ने वाली सड़क, नागूझौड़–दोघरी–समाणां, पूरी...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की लगघाटी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां की सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है। खासकर, मानगढ़ और जकड़ेल गांवों को जोड़ने वाली सड़क, नागूझौड़–दोघरी–समाणां, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

सड़क टूटने से लोग अपने वाहनों को गांव से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी मुश्किल को हल करने के लिए, कुछ ग्रामीणों ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने मिलकर एक जीप को मजबूत तारों और रस्सियों के सहारे सड़क के टूटे हुए हिस्से के पार पहुंचाया। यह काम बहुत ही सावधानी से किया गया ताकि गाड़ी को कोई नुकसान न हो और वह सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच सके। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है ताकि उनका जीवन फिर से सामान्य हो सके। 

