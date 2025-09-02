सोलन बाईपास पर मची अफरा-तफरी, ट्रक और पिकअप जीप के बीच जबरदस्त टक्कर

मंगलवार की सुबह सोलन के बाईपास पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ट्रक और पिकअप में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई।

सोलन (नरेश पाल): मंगलवार की सुबह सोलन के बाईपास पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ट्रक और पिकअप में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा बाईपास पर कुमारहट्टी के पास हुआ, जहां दोनों वाहन विपरीत दिशा से आ रहे थे। इस दुर्घटना में किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोनों गाड़ियों को भारी क्षति पहुंची है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पिकअप गाड़ी सोलन से कुमारहट्टी की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक कुमारहट्टी से सोलन की दिशा में आ रहा था। इस दाैरान बाईपास के एक मोड़ पर दोनों वाहनाें की आमने-सामने टक्कर हाे गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ट्रक का बंपर और आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से मुड़ गया।

हादसे के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य में मदद की। गनीमत यह रही कि पिकअप और ट्रक दोनों के चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही सोलन सदर थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों चालकों के बयान दर्ज किए और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।