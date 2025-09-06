Himachal: महिला के घर में फूटी जलधारा, दोमंजिला मकान बना 'पानी का महल'

सोलन जिले के शमरोरोड पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महानाला गांव में एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाली घटना को जन्म दिया है। यहां एक महिला के घर में जमीन से पानी की जलधाराएं फूट पड़ी हैं, जिससे उसके आवास में चारों तरफ पानी नजर आ रहा है।

बता दें कि लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घर की जमीन में इतना पानी भर गया कि उसमें से कई स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोत ही उत्पन्न हो गए। स्थिति इतनी भयावह है कि घर के अंदर बने कमरे का फर्श फट गया और वहां से भी तेज धार के साथ पानी निकल रहा है।

घर की बालकनी एक छोटी नहर का रूप ले चुकी है, जहां लगातार पानी बह रहा है। वहीं परिवार दोमंजिला भवन में दूसरे फ्लोर पर रह रहा है। यह घटना लगातार हो रही बारिश और जलभराव की गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। हालांकि भवन अभी पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी तरह का नुक्सान भवन को नहीं पहुंचा है।