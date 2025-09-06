Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: महिला के घर में फूटी जलधारा, दोमंजिला मकान बना 'पानी का महल'

Himachal: महिला के घर में फूटी जलधारा, दोमंजिला मकान बना 'पानी का महल'

Edited By Vijay, Updated: 06 Sep, 2025 11:15 AM

stream of water burst in house the two storey house became water palace

सोलन जिले के शमरोरोड पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महानाला गांव में एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाली घटना को जन्म दिया है। यहां एक महिला के घर में जमीन से पानी की जलधाराएं फूट पड़ी हैं, जिससे उसके आवास में चारों तरफ पानी नजर आ रहा है।

सोलन (नरेश पाल): सोलन जिले के शमरोरोड पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महानाला गांव में एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाली घटना को जन्म दिया है। यहां एक महिला के घर में जमीन से पानी की जलधाराएं फूट पड़ी हैं, जिससे आवास में चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। मानाे काेई पानी का महल हाे।

बता दें कि लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घर की जमीन में इतना पानी भर गया कि उसमें से कई स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोत ही उत्पन्न हो गए। स्थिति इतनी भयावह है कि घर के अंदर बने कमरे का फर्श फट गया और वहां से भी तेज धार के साथ पानी निकल रहा है।

घर की बालकनी एक छोटी नहर का रूप ले चुकी है, जहां लगातार पानी बह रहा है। वहीं परिवार दोमंजिला भवन में दूसरे फ्लोर पर रह रहा है।  यह घटना लगातार हो रही बारिश और जलभराव की गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। हालांकि भवन अभी पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी तरह का नुक्सान भवन को नहीं पहुंचा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!