  • HPBOSE: मार्च 2026 सत्र के लिए एसओएस परीक्षाओं के पंजीकरण का शैड्यूल जारी

Edited By Vijay, Updated: 25 Sep, 2025 11:41 PM

धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के अंतर्गत कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च 2026 सत्र में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश पत्र भरने की प्रक्रिया 10 अक्तूबर से शुरू होगी। सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपनी नजदीकी एचपीएसओएस स्टडी सैंटर पर निर्धारित समय सीमा के भीतर जाकर पंजीकरण और ऑनलाइन फॉर्म भरने की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

पंजीकरण और प्रवेश पत्र जमा करने की तिथि 3 श्रेणियों में विभाजित है। बिना विलंब शुल्क के उम्मीदवार 10 अक्तूबर से 10 नवम्बर तक सीधे नए प्रवेश के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। टीओसी के साथ नए प्रवेश या पुनः प्रवेश के लिए 11 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2025 तक 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण किया जा सकता है। अतिरिक्त विषय जोड़ने के लिए 12 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक 2000 रुपए विलंब शुल्क लागू होगा।

सभी एचपीएसओएस स्टडी सैंटरों को निर्देश दिया गया है कि वे मार्च 2026 सत्र के लिए संशोधित नियम, अद्यतन निर्देश और संशोधित प्रोस्पैक्टस का पालन सुनिश्चित करें। किसी भी उम्मीदवार के पंजीकरण से पहले संबंधित समन्वयक और सह-समन्वयक को नवीनतम प्रोस्पैक्टस का सावधानीपूर्वक अवलोकन करना अनिवार्य है, जो बोर्ड की अधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध है।

ये रहेगा शुल्क
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एचपीएसओएस के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क संरचना भी जारी की है। सीधे नए प्रवेश के लिए शुल्क कक्षा 8वीं के लिए 2400, कक्षा 10वीं  के लिए 3000 और कक्षा 12वीं के लिए 2900 रुपए निर्धारित किया गया है। टीओसी के साथ नए प्रवेश या पुनः प्रवेश के लिए शुल्क क्रमशः 2600, 2900 और 2800 रुपए है। पुनः उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क कक्षा 8वीं के लिए 800, कक्षा 10वीं के लिए 1000 और कक्षा 12वीं के लिए 800 रुपए है, जबकि सुधार परीक्षा (एक वर्ष के भीतर) कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 1000 रुपए निर्धारित है। अतिरिक्त विषय के लिए कक्षा 8वीं और 10वीं के लिए 1100 तथा कक्षा 12वीं के लिए 1696 रुपए शुल्क लिया जाएगा।

