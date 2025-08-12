Main Menu

  किडनैपिंग का चौंकाने वाला मामला: नादौन में नाबालिग बच्चे को किया किडनैप, हाथ-पांव बांधकर पीटा, और फिर...

किडनैपिंग का चौंकाने वाला मामला: नादौन में नाबालिग बच्चे को किया किडनैप, हाथ-पांव बांधकर पीटा, और फिर...

Edited By Jyoti M, Updated: 12 Aug, 2025 03:29 PM

हिमाचल प्रदेश के शिमला के बाद अब नादौन में एक और किडनैपिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ अज्ञात लोगों ने एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उन्होंने दूसरे बच्चे को उठा लिया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के शिमला के बाद अब नादौन में एक और किडनैपिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ अज्ञात लोगों ने एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उन्होंने दूसरे बच्चे को उठा लिया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया। इसके बाद, आरोपियों ने बच्चे के पिता की मिक्सचर मशीन चोरी कर ली और उसे बुरी तरह तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

क्या हुआ?

यह घटना नादौन के वार्ड नंबर-1 में हुई, जहाँ बिरजू साहनी नाम का एक ठेकेदार अपने परिवार के साथ झुग्गी में रहता है। रविवार शाम लगभग 6:30 बजे, कुछ नकाबपोश युवक वहाँ पहुँचे और बिरजू के बेटे के बारे में पूछताछ करने लगे। उसी समय, बिरजू का बेटा कुछ अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। हमलावरों ने गलत पहचान के कारण एक दूसरे बच्चे को बिरजू का बेटा समझ लिया। उन्होंने तुरंत उस बच्चे के हाथ-पांव बांध दिए और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए।

बच्चे ने बताया कि बाइक पर सवार आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की और उसे इंजेक्शन जैसी कोई चीज लगाई, जिससे उसका चेहरा सूज गया। रात करीब 9 बजे, जब आरोपियों ने बच्चे का नाम और उसके पिता का नाम पूछा, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस बच्चे को तुरंत छोड़ दिया। बच्चा रोते-रोते किसी तरह अपने घर पहुँचा।

और ये भी पढ़े

मशीनरी चोरी और तोड़फोड़

अगले दिन सुबह, बिरजू साहनी ने देखा कि उनकी मिक्सचर मशीन गायब है। उन्होंने आसपास खोजबीन की, तो वह मशीन नादौन के औद्योगिक क्षेत्र में आईटीआई के पास क्षतिग्रस्त हालत में मिली। मशीन का इंजन और कुछ अन्य सामान गायब था। 

बिरजू और उनकी पत्नी सरोज ने इस घटना के पीछे कुछ स्थानीय युवकों का हाथ होने का संदेह जताया है। बिरजू का कहना है कि यह उनकी किसी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, क्योंकि जब उन्हें उनका बच्चा नहीं मिला, तो उन्होंने उनकी मशीन को नुकसान पहुँचाया।

पुलिस जांच में जुटी

थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया है और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

