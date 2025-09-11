मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा गार्ड को किया निलंबित, करीब 19 छात्राओं ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप

हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित मेडिकल कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले के सामने आते ही, कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी गार्ड को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित मेडिकल कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले के सामने आते ही, कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी गार्ड को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना लगभग एक सप्ताह पहले हुई थी, जब कुछ छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से इस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

छात्राओं ने अपनी शिकायत में बताया कि गार्ड उनसे छेड़छाड़ करता था और उनका मोबाइल नंबर भी मांगता था। शिकायत मिलने के बाद, कॉलेज की आंतरिक जांच समिति (इंटरनल कमेटी) ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह सामने आया कि केवल एक छात्रा ही नहीं, बल्कि कुल करीब 19 छात्राओं ने इस गार्ड पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। जांच पूरी होने के बाद, कॉलेज प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी।

पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। डीएसपी मुख्यालय रमाकांत ठाकुर ने बताया कि उन्हें मेडिकल कॉलेज की आंतरिक जांच समिति से रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। वहीं, मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संगीत ढिल्लों ने इस बात की पुष्टि की है कि जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है।

आरोपी गार्ड शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। इस घटना ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।