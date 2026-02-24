सावधान: नाथपा बांध से बुधवार को सतलुज नदी में छोड़ा जाएगा पानी

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Feb, 2026 05:38 PM
एसजेवीएन की नाथपा झाखड़ी जलविद्युत परियोजना के नाथपा बांध के रेडियल गेटों के रखरखाव का कार्य 25 फरवरी को प्रात: 11:00 से दोपहर 1:00 बजे तक किया जाएगा।
रामपुर बुशहर (नोगल): एसजेवीएन की नाथपा झाखड़ी जलविद्युत परियोजना के नाथपा बांध के रेडियल गेटों के रखरखाव का कार्य 25 फरवरी को प्रात: 11:00 से दोपहर 1:00 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान नाथपा बांध से रेडियल गेटों के माध्यम से करीब 170 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। इससे सतलुज नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में प्रशासन ने आमजनमानस से सतलुज नदी से सुरक्षित दूरी बनाने की अपील की है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है।