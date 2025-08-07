Main Menu

  • Sirmaur: कैदी ने रची जेल अधीक्षक की हत्या की साजिश, पुलिस ने पंचकूला से साथी किया गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 10:22 AM

prisoner hatched conspiracy to murder of jail superintendent

प्रदेश की सबसे बड़ी जेलों में शुमार आदर्श सैंट्रल जेल नाहन के अधीक्षक को जेल में बंद एक कैदी अजय उर्फ ‘मैंटल’ द्वारा जान से मारने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। इस मामले में सिरमौर पुलिस ने कैदी के एक साथी विशाल उर्फ बंबईया को गिरफ्तार किया है।

नाहन (आशु): प्रदेश की सबसे बड़ी जेलों में शुमार आदर्श सैंट्रल जेल नाहन के अधीक्षक को जेल में बंद एक कैदी अजय उर्फ ‘मैंटल’ द्वारा जान से मारने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। इस मामले में सिरमौर पुलिस ने कैदी के एक साथी विशाल उर्फ बंबईया को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाल मूलतः यूपी का रहना वाला है, जो पंचकूला में रहता है। उक्त आराेपी से कैदी ने जेल से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क कर जेल अधीक्षक भानु प्रताप शर्मा काे खत्म करने की बात कही थी। 

बताया जा रहा है कि यह बातचीत पिछले महीने की है, जिसकी रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ और पुलिस थाना नाहन में केस दर्ज किया गया। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस चौकी गुन्नूघाट के प्रभारी एवं एएसआई सुरेश मेहता के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने जांच को आगे बढ़ाया और तकनीकी साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर कैदी के साथी विशाल काे पंचकूला-चंडीगढ़ बॉर्डर पर दुर्गा कालोनी से गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अजय उर्फ “मेंटल” पर पहले से ही कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह एक हाई-प्रोफाइल अपराधी माना जाता है। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि आरोपी विशाल से पूछताछ जारी है। जल्द ही इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

