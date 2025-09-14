Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • घुमारवीं में मौत को दावत दे रहे है गड्ढे, राहगीरों ने की समस्या के समाधान की मांग

घुमारवीं में मौत को दावत दे रहे है गड्ढे, राहगीरों ने की समस्या के समाधान की मांग

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Sep, 2025 01:13 PM

potholes are inviting death in ghumarwin

घुमारवीं बाजार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 शिमला-धर्मशाला से बस अड्डे को जाने वाली मुख्य सड़क पर बने गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। सड़क में पड़े गड्ढों से सड़क की दयनीय हालत के चलते आए दिन छोटे-मोटे हादसों की आशंका बनी रहती...

घुमारवीं, (जम्वाल): घुमारवीं बाजार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग-103 शिमला-धर्मशाला से बस अड्डे को जाने वाली मुख्य सड़क पर बने गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। सड़क में पड़े गड्ढों से सड़क की दयनीय हालत के चलते आए दिन छोटे-मोटे हादसों की आशंका बनी रहती है। प्रतिदिन सैंकड़ों बसें इसी मार्ग से बस अड्डे में प्रवेश करती हैं, लेकिन सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों के कारण बस चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने सड़क की जर्जर हालत पर नाराजगी जताई है। दुकानदारों प्रदीप, मोहित, अक्षय, मनजीत, गुडरा, संतोष और काशी राम ने बताया कि लंबे समय से सड़क की मुरम्मत नहीं हुई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तुरंत मुरम्मत करवाई जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। 

इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष रीता सहगल ने कहा कि समस्या को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस सड़क की मुरम्मत करवाई जाएगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!