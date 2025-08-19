Main Menu

Sirmour: जिसके लिए मायके से मां को खींच लाई थी ममता, उसी बेटे ने छीन ली सांसें

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 10:36 PM

nahan mother death

जिस जिगर के टुकड़े के लिए मां अपने मायके से वापस घर लौटी थी, उसी कपूत बेटे ने अपनी मां को हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया।

नाहन (आशु वर्मा): जिस जिगर के टुकड़े के लिए मां अपने मायके से वापस घर लौटी थी, उसी कपूत बेटे ने अपनी मां को हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यह मां अपने पति की मौत के बाद बेटे से नाराज और उसके डर के कारण अपने मायके चली गई थी, जो हाल ही में 11 अगस्त को अपने लाडले के लिए ही वापस घर लौटी थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि बेटे के लिए उसकी यही ममता उसकी सांसें छीन लेगी। यह खुलासा जिला सिरमौर के पुलिस थाना पच्छाद के अंतर्गत चड़ेच गांव में सामने आए 51 वर्षीय जयमंती हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच में हुआ है। इस सनसनीखेज वारदात ने न केवल पच्छाद बल्कि पूरे जिला सिरमौर में सनसनी फैला दी है। पुलिस थाना पच्छाद के एसएचओ जय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम इस हत्याकांड की गहनता से जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार कलयुगी बेटे आरोपी पुष्प कुमार (31) ने इसी साल जनवरी माह में अपने पिता लच्छी कुमार और मां जयमंती के साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर पुलिस थाना पच्छाद में केस दर्ज किया गया था। जून माह में आरोपी के पिता का देहांत हो गया। चूंकि आरोपी अक्सर मारपीट किया करता था। लिहाजा इसी डर से पति की मौत के बाद जयमंती अपने पशु बेचकर अपने भाई के पास मायके चली गई। आरोपी अविवाहित है। लिहाजा घर पर अकेले रह रहे बेटे के खाने-पीने इत्यादि की चिंता उसे 11 अगस्त को वापस अपने घर चड़ेच ले आई। अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी जमीन इत्यादि अपने नाम करवाना चाहता था। लिहाजा माना जा रहा है कि इसी बात को लेकर गत शनिवार (16 अगस्त) को उसकी अपनी मां के साथ कहासुनी हो गई।

मारपीट के बाद आरोपी ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आरोपी ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब पीने का आदी है। गौरतलब है कि आरोपी वारदात के बाद गत सोमवार को अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाना पहुंच गया। इसी बीच जब मृतक महिला की बेटी धनवंती देवी को पता चला तो वह भी तुरंत थाना पहुंची और उसने सीधे-सीधे अपने सगे भाई पर मां की हत्या करने की आशंका जताई।

ढंग से दफनाया नहीं शव, बेटी ने कपड़ों से पहचाना
जानकारी के अनुसार आरोपी पुष्प कुमार सराहां में पुलिस थाना के समीप मोची की दुकान चला रहा था। पुलिस सूत्रों की मानें तो चड़ेच गांव में आरोपी का घर ऐसे स्थान पर मौजूद है, जहां पर आसपास कोई भी घर मौजूद नहीं है। लिहाजा वारदात के बाद आरोपी ने घर से कुछ दूरी पर मां के शव को ऐसे स्थान पर दबा दिया, जहां चिकनी मिट्टी उठाने के लिए पहले से ही छोटे-मोटे गड्ढे पड़े हुए थे। जल्दबाजी में आरोपी ने शव को ढंग से नहीं दफनाया और मां के कपड़े का कुछ हिस्सा जमीन से बाहर ही रह गया। कपड़ों से मृतक महिला की बेटी ने अपनी मां की पहचान की। पुलिस ने जमीन खोदकर जयमंती के शव को बरामद किया। हालांकि बेटी ने पहले ही अपनी मां की हत्या की आशंका पुलिस के समक्ष जता दी थी, जिसका आरोप उसने अपने सगे भाई पुष्प कुमार पर जड़ा था। लिहाजा पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश किया।

4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा आरोपी : एसपी
उधर, एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि मंगलवार को मैडीकल कालेज नाहन में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। शाम को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

