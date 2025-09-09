Main Menu

Sirmour: लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर कर्मियों, सोशल वर्करों व नारी शक्ति ने दिखाया जोश, 53 यूनिट रक्तदान

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Sep, 2025 09:38 PM

nahan blood donation camp women power enthusiasm

डा. वाईएस परमार मैडीकल कालेज एवं अस्पताल नाहन के ब्लड बैंक में मंगलवार को आयोजित रक्तदान शिविर में सरकारी कर्मचारियों, सोशल वर्करों समेत नारी शक्ति ने जोश दिखाते हुए कुल 53 यूनिट रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की।

नाहन (आशु /हितेश): डा. वाईएस परमार मैडीकल कालेज एवं अस्पताल नाहन के ब्लड बैंक में मंगलवार को आयोजित रक्तदान शिविर में सरकारी कर्मचारियों, सोशल वर्करों समेत नारी शक्ति ने जोश दिखाते हुए कुल 53 यूनिट रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। पंजाब केसरी समूह द्वारा समाजसेवा में अग्रणी संस्था रोटरी क्लब नाहन संगिनी के सहयोग से अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर यह सफल आयोजन किया गया। शिविर में 26 से लेकर 56 साल की उम्र तक के रक्तवीरों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इस बात को साबित किया कि नेक काम करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती।

कार्यक्रम की मुख्यातिथि आरटीओ सिरमौर एवं रोटरी क्लब नाहन संगिनी की अध्यक्ष सोना चंदेल समेत क्लब के अन्य पदाधिकारियों व गण्यमान्य लोगों ने पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खास बात ये रही कि शिविर में अधिकतर रक्तवीरों ने पहली बार रक्तदान के अनुभव को महसूस किया। इस मौके पर रोटरी नाहन संगिनी की सचिव रमा रेटका, दीपा बंसल, पारुल गुजराल, श्यामा कुमार, स्वीटी जैन के अलावा वरिष्ठ पत्रकार शैलेश सैनी, ड्रॉप्स ऑफ होप संस्था के अध्यक्ष ईशान राव व पंकज अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

लाला जगत नारायण जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि : आरटीओ
मुख्यातिथि आरटीओ सोना चंदेल ने कहा कि नाहन समेत देश के विभिन्न हिस्सों में पंजाब केसरी समूह की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित करना ही अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस पुनीत कार्य का हिस्सा वह और उनकी टीम भी बनी, यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह रक्तदान शिविर न केवल जीवन बचाने का एक प्रयास था, बल्कि इसने समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया है, जिसके लिए पंजाब केसरी समूह बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि बलिदानी योद्धा लाला जी ने आजादी से पहले अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता के लिए जीवन बलिदान कर गए। ऐसे योद्धा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है और हम सभी को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है।

3 रक्तदान शिविरों में कुल 208 यूनिट ब्लड एकत्रित
पंजाब केसरी समूह के जिला प्रभारी आशु वर्मा ने मुख्यातिथि समेत अन्य गण्यमान्य लोगों का स्वागत करते हुए बताया कि लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर इस मर्तबा जिला सिरमौर में यह तीसरा रक्तदान शिविर था। इससे पहले नाहन के हिंदू आश्रम में कुल 64 और कालाअम्ब में कुल 81 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। मंगलवार को हुए तीसरे शिविर में सभी 53 रक्तवीरों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इस बार जिला सिरमौर में इन तीनों शिविरों में कुल 208 यूनिट रक्तदान कर लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की।

इनके सहयोग से सफल रहा कार्यक्रम
कार्यक्रम में समूह की तरफ से सफल आयोजन के लिए रोटरी क्लब नाहन संगिनी, जिला ब्लड बैंक अधिकारी डा. निशी जसवाल व उनकी टीम सदस्य स्टाफ नर्स स्वाति पुंडीर, इंद्र सिंह, सीटू जिला कमेटी के महासचिव आशीष कुमार, ड्रॉप्स ऑफ होप के संस्थापक ईशान राव समेत सभी रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया गया। रक्तदाताओं का पंजीकरण वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा, जितेंद्र ठाकुर ने किया। सभी रक्तदाताओं को पंजाब केसरी समूह की तरफ से मैडल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

इन्होंने किया रक्तदान
शिविर में आरटीओ कार्यालय के सरकारी कर्मचारियों के अलावा रोटरी क्लब नाहन संगिनी की सदस्यों, जनवादी महिला समिति से जुड़ी महिलाओं, ड्रॉप्स ऑफ होप संस्था से जुड़े युवाओं व सीटू जिला सिरमौर कमेटी के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं समेत अन्य लोगों ने रक्तदान किया। पंजाब केसरी के कालाअम्ब से संवाददाता प्रताप सिंह ने अपनी धर्मपत्नी चांदनी कौर के साथ ब्लड डोनेट किया। वरिष्ठ पत्रकार शैलेश सैनी भी इस महादान का हिस्सा बने। इसके अलावा वेद प्रकाश, राजन शर्मा, मंत सिंह, तरुण, आसीम परवेज, सलिंद्र सिंह, शेख रशीद, थानेश कुमार, पारुल गुजराल, पुनीत, पृथ्वी, राजेश चौहान, स्वीटी जैन, रजत, दीपक तोमर, अनिल कुमार, आशीष कुमार, मनोज कुमार, आशीष, मुकेश, पुलकित अग्रवाल, पंकज, सेवती कमल, संतोष कपूर, अमिता चौहान, आशा शर्मा, नितिन कल्याण, रणदीप व जुल्फकार अली समेत कई लोगों ने रक्तदान किया।

