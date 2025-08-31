मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया क्षतिग्रस्त चंबा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 31 Aug, 2025 10:13 AM

minister negi inspected the damaged chamba bharmour national highway

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास तथा जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने जिला चंबा के प्रवास के दूसरे दिन दुनाली से भरमौर तक के क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया तथा इस सड़क मार्ग की शीघ्र बहाली बारे प्रशासन व अन्य...

चंबा। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास तथा जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने जिला चंबा के प्रवास के दूसरे दिन दुनाली से भरमौर तक के क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया तथा इस सड़क मार्ग की शीघ्र बहाली बारे प्रशासन व अन्य विभागीय अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व उन्होंने 29 अगस्त को चंबा से बकानी पुल तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का वाहन द्वारा निरीक्षण किया जबकि बकानी पुल से दुनाली तक उन्होंने पैदल यात्रा की। इसी क्रम में 30 अगस्त को प्रातः 5:00 बजे दुनाली से पैदल चलकर जगत सिंह नेगी खड़ा मुख होते हुए भरमौर पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का गहन निरीक्षण किया तथा जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपनी पैदल यात्रा के दौरान जगत सिंह नेगी सेटेलाइट फोन के माध्यम से निरंतर जिला के प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहे तथा सड़क मार्ग व इसके आसपास विभिन्न स्थानों पर हुई क्षति बारे उन्हें निर्देशित करते रहे।

इस दौरान उन्होंने जिला चंबा के एक दिवसीय प्रवास पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी सेटेलाइट फोन के माध्यम से बातचीत की तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 154 ए की क्षति बारे उन्हें विस्तार से अवगत करवाया व इसे बहाल करने वारे अपने महत्वपूर्ण सुझाव किए। अपनी पैदल यात्रा के दौरान जगत सिंह नेगी ने भरमौर से वापस आ रहे श्रद्धालुओं व अन्य लोगों से भी संवाद किया तथा उनसे फीडबैक ली। उन्होंने श्रद्धालुओं व जिला वासियों को आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रयासरत है।

बागवानी व राजस्व मंत्री ने भरमौर पहुंचने पर उप मंडल प्रशासन भरमौर से क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान वारे विस्तृत जानकारी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने भरमौर में ठहरे मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाओं बारे एडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा व अन्य अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। भरमौर में मीडिया से बात करते हुए जगत सिंह नेगी ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी है तथा उन्हें हर संभव मदद मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि अगले दो से तीन दिन के भीतर खड़ामुख तथा गैहरा में एचपीएमसी के खरीद केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे जहां पर 12 रुपए प्रति किलो की दर से सी ग्रेड का सेब स्थानीय बागवानों से खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 154 की शीघ्र बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी मशीनरी को पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट बारे विचार किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में कार्यरत जल विद्युत कंपनी जेएसडब्ल्यू द्वारा सड़क बहाली के लिए तुरंत एक पोकलेन उपलब्ध करवाई जा रही है तथा कंपनी के प्रबंधकों द्वारा निकट भविष्य में एक और मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है।

