  शाहतलाई में भीषण अग्निकांड: स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान राख

शाहतलाई, (हिमल): पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत गांव तरेलू में लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप स्थित तनिष्क जनरल स्टोर की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग पर नियंत्रण होने से आसपास की इमारतों को बड़े नुक्सान से बचा लिया गया।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तनिष्क जनरल स्टोर के मालिक सुभाष चंद्र, पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव तरेलू, बल्हसीणा तहसील झंडूता हैं। काबिले गौर है कि दुकान में कपड़े, मूर्तियों की सजावट का सामान सहित अन्य घरेलू सामग्री का विक्रय किया जाता है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया।

जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड में दुकानदार को करीब 20 से 25 लाख रुपए का आर्थिक नुक्सान होने का अनुमान है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों तथा नुक्सान का आकलन किया जा रहा है। उधर, डी.एस.पी. घुमारवीं विशाल वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

