भोरंज में कई मकान क्षतिग्रस्त, एसडीएम ने प्रभावितों को दी फौरी राहत राशि

भोरंज। लगातार बारिश के कारण भोरंज उपमंडल में भी सार्वजनिक और निजी संपत्ति का भारी नुक्सान हुआ है तथा कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एसडीएम शशिपाल शर्मा ने मंगलवार को स्वयं मौके पर जाकर आपदा प्रभावितों को फौरी राहत राशि प्रदान की। उन्होने गांव पपलाह की केसरी देवी को पांच हजार रुपये की राशि प्रदान की।

केसरी देवी के दो मंजिला कच्चे मकान की दीवार गिर गई है तथा यह मकान रहने योग्य नहीं रह गया है। एसडीएम ने बताया कि केसरी देवी को फौरी राहत राशि के साथ-साथ कंबल, दो तिरपाल, एक हाइजनिक किट दी गई। इस परिवार के लिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोट रसवेडा में अस्थायी राहत शिविर स्थापित किया गया है।

एसडीएम ने बताया कि गांव कोट लांगसा में जगदीश चंद एवं गीता देवी के मकान की दीवार गिर गई है और इस परिवार को भी प्रशासन की ओर से पांच हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत कड़ोहता के गांव कथयावी की सनेहरू देवी के मकान की दीवार भी गिर गई है और उसे भी फौरी राहत के रूप में पांच हजार रुपये दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा कि सभी आपदा प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।