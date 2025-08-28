कंगना के ट्वीट से मचा हड़कंप! प्रशासन ने किया खंडन, कहा- किसी के दबे होने की कोई सूचना नहीं...

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 28 Aug, 2025 01:50 PM

kangana s tweet caused a stir administration denied it

सांसद कंगना रनौत के एक ट्वीट ने मंडी में हड़कंप मचा दिया। चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाला के पास हुए भूस्खलन को लेकर उनके आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया था कि कई लोग और वाहन मलबे में दब गए हैं। इस ट्वीट...

हिमाचल डेस्क। सांसद कंगना रनौत के एक ट्वीट ने मंडी में हड़कंप मचा दिया। चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाला के पास हुए भूस्खलन को लेकर उनके आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया था कि कई लोग और वाहन मलबे में दब गए हैं। इस ट्वीट के बाद प्रशासन को लगातार फोन आने लगे, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरातफरी मच गई।

PunjabKesari

 

स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि बनाला के पास भूस्खलन जरूर हुआ है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने या वाहन के दबे होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उपायुक्त ने कहा कि सुबह से ही प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को भ्रामक बताया और लोगों से बिना पुष्टि के ऐसी जानकारी साझा न करने की अपील की।

और ये भी पढ़े

उपायुक्त ने कहा, "सोशल मीडिया पर वायरल बयान भ्रामक है और इससे लोगों में अनावश्यक दहशत फैल रही है। बिना प्रशासन से पुष्टि किए इस प्रकार की जानकारी साझा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।" उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर कंगना रनौत के ट्वीट की तरफ था।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को बिना तथ्यों की जांच किए ऐसी संवेदनशील जानकारी साझा करनी चाहिए या नहीं। ऐसे बयान जनता के बीच सनसनी और दहशत फैला सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर डालने से पहले प्रशासन से एक बार अवश्य पुष्टि कर लेनी चाहिए, खासकर जब मामला प्राकृतिक आपदा या किसी दुर्घटना से जुड़ा हो।

अभी तक कंगना रनौत की ओर से इस मामले पर कोई और प्रतिक्रिया नहीं आई है। चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिलहाल बाधित है और कई जगहों पर भूस्खलन के कारण मलबा हटाने का काम जारी है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

