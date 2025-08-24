बनीखेत में भूस्खलन की चपेट में आई HRTC वोल्वो बस और एक कार, यात्रियों में मची चीख-पुकार

चम्बा जिले के बनीखेत में एक दर्दनाक हादसा हुआ। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की चपेट में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक वोल्वो बस और एक कार आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने लगे, जिससे बस और कार बुरी तरह...

हिमाचल डेस्क। चम्बा जिले के बनीखेत में एक दर्दनाक हादसा हुआ। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की चपेट में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक वोल्वो बस और एक कार आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने लगे, जिससे बस और कार बुरी तरह फंस गए। बस में बैठे यात्री घबरा गए और चीख-पुकार मच गई।

हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस हादसे में कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुँचे और राहत कार्य शुरू किया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने से बचें।