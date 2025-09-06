HPBOSE: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया एसओएस 10वीं-12वीं कक्षा का पुनर्मूल्यांकन परिणाम

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की मार्च 2025 में आयोजित परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के नतीजे घोषित कर दिए हैं।

धर्मशाला (प्रियंका): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की मार्च 2025 में आयोजित परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस बात की जानकारी दी।

जो छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे और जिन्होंने अपने अंकों से असंतुष्ट होकर पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना परिणाम देख सकते हैं। यह परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध है।

यह परिणाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने पहले के अंकों में सुधार की उम्मीद कर रहे थे। डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी या सहायता के लिए परीक्षार्थी सीधे बोर्ड की संबंधित शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं।