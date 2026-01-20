युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी आवश्यक: रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोहित ठाकुर आज सोलन ज़िला के नालागढ़ में आयोजित पांच दिवसीय 69वीं राष्ट्रीय स्तर की अंडर-19 गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारम्भ...

सोलन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोहित ठाकुर आज सोलन ज़िला के नालागढ़ में आयोजित पांच दिवसीय 69वीं राष्ट्रीय स्तर की अंडर-19 गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारम्भ करने के उपरांत खिलाड़ियों व अन्य को संबोधित कर रहे थे।

इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों एवं यूनिट्स से देश की बेटियां भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 336 बालिकाएं खिलाड़ी के रूप में तथा 84 ऑफिशियल्स शामिल हैं। इस राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 56 मैच खेले जाएंगे। रोहित ठाकुर ने कहा कि कबड्डी खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी खेल को खेल की भावना और अनुशासन के साथ खेलें। उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक विकास के साथ-साथ बौद्धिक विकास भी होता है। खेलों के माध्यम से जहां युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है वहीं उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के अवसर भी मिलते हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के पोषण और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से डाइट मनी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी 500 रुपए प्रतिदिन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 400 रुपए तथा ज़िला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 300 रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि खेल छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों को प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर 250 रुपए की डाइट सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 05 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 03 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 02 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने या पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कुल 17.44 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए 03 प्रतिशत खेल कोटे के अंतर्गत अब तक 99 खिलाड़ियों को रोज़गार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 09 स्पोर्ट्स होस्टल कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिमला ज़िला के जुब्बल तथा मण्डी ज़िला के संधोल में नए स्पोर्ट्स होस्टल का निर्माण किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इससे पूर्व अंडर 14 बाल राष्ट्रीय बॉलीवॉल प्रतियोगिता पांवटा साहिब में आयोजित हो चुकी है, अंडर 19 गर्ल्स कब्बड्ी प्रतियोगिता नालागढ़ में आयोजित हो रही है तथा घुमारवीं में अंडर 19 गर्ल्स हैडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। इन सभी प्रतियोगिताओं पर लगभग एक करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 23 विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर खिलाड़ियों की मार्चपास की सलामी भी ली। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को 21 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। स्कूल खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव अमरजीत शर्मा ने इस अवसर पर प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने इस अवसर पर मुख्यातिथि तथा अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।

इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

दून के विधायक रामकुमार चौधरी ने इस अवसर पर खिलाड़ियों और आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने मंत्री से भविष्य में भी ऐसे आयोजन नालागढ़ में करवाने का आग्रह किया। ज़िला सोलन के कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद बरमानी, कांग्रेस नेता हुस्न चंद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ नरेन्द्र आहलूवालिया, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जगदीश चंद नेगी, उप निदेशक उच्च शिक्षा मोहिंदर चंद पिरटा, उप निदेशक उच्च शिक्षा (क्वालिटी) सोलन राजेंद्र वर्मा, उप निदेशक उच्च शिक्षा सोलन गोपाल सिंह चौहान, विभिन्न विभागों के अधिकारी, अध्यापक व खिलाड़ी इस अवसर पर उपस्थित थे।