ठगी का नया तरीका: ठगों ने बातों में उलझाकर बदला ATM कार्ड, मामला दर्ज

हिमाचल डेस्क। सोलन शहर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। ठगों ने जुब्बल के रहने वाले राजेंद्र नाम के शख्स को निशाना बनाया और उनके बैंक खाते से करीब 80 हजार रुपए उड़ा लिए।

कैसे हुई यह घटना?

यह घटना सोलन बाईपास पर स्थित एक बैंक के एटीएम में हुई। राजेंद्र अपने ट्रक में सेब लेकर चंडीगढ़ से जा रहे थे और अपनी बहन से मिलने सोलन रुके थे। इसी दौरान, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ी और वो बैंक के एटीएम में नकदी निकालने गए। उन्होंने एटीएम से 2000 रुपये निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया।

राजेंद्र ने बताया कि तभी वहां पहले से मौजूद दो युवक उनकी मदद करने के बहाने उनके पास आए। बातों-बातों में उन्होंने राजेंद्र को उलझा लिया और चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल लिया। इस दौरान उन्होंने राजेंद्र का एटीएम पिन भी देख लिया था।

और ये भी पढ़े

पैसे निकालने का पता कैसे चला?

ठगों ने राजेंद्र का कार्ड बदलने के तुरंत बाद उनके खाते से 80,000 रुपये निकाल लिए। जैसे ही राजेंद्र के मोबाइल पर पैसे निकलने का मैसेज आया, उन्हें ठगी का पता चला। उन्होंने तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक करवाया और सोलन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

पुलिस ने लोगों को दी चेतावनी

इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में पहले भी हो चुकी हैं। सोलन पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे एटीएम का इस्तेमाल करते समय बेहद सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति से मदद न लें और अपना एटीएम पिन हमेशा गुप्त रखें। अगर कोई अनजान व्यक्ति मदद की पेशकश करता है, तो तुरंत सावधान हो जाएं।

