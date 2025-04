Una: खुरवाईं में खैर की लकड़ी से भरी जीप सहित चालक गिरफ्तार, 3 आरोपी मौके से फरार

ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा में अवैध कटान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बंगाणा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले खुरवाईं क्षेत्र का है....

बड़ूही (अनिल): ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा में अवैध कटान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बंगाणा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले खुरवाईं क्षेत्र का है, जहां वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ी भरी पिकअप जीप जब्त की है। मामले में यशपाल पुत्र रोशन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोगीपंगा के साथ लगते फोरैस्ट क्षेत्र से अवैध रूप से खैर के पेड़ काटे जा रहे हैं। इस पर रेंज ऑफिसर संदीप ठाकुर ने शनिवार रात गश्त के साथ नाके लगाए थे। रविवार सुबह 4 बजे आरोपी गाड़ी सहित फोरैस्ट टीम की गिरफ्त में आ गया। जीप में खैर के 16 मौछे लदे हुए पाए गए। वहीं चालक के कब्जे से पेड़ काटने वाले औजार भी बरामद हुए हैं।

मामले की जानकारी मिलते ही डीएफओ ऊना सुशील राणा स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अवैध वन कटान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन काटुओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि पकड़ी गई लकड़ी अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र से काटी गई थी।

इसे लेकर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस और फोरैस्ट विभाग की संयुक्त टीम जुट गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 150 से अधिक गाड़ियां अवैध लकड़ी और खैर के साथ पकड़ी जा चुकी हैं।

