VIDEO: धुआं उठा और फिर मच गई अफरा-तफरी, बद्दी में कर्मचारियों की बस अचानक बनी आग का गोला

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में शनिवार को एक बड़ी घटना हुई, जहाँ सड़क किनारे खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। यह घटना बद्दी के भटौली कलां में दोपहर के समय हुई। बस में आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते ही देखते पूरा वाहन धू-धू कर जलने लगा।

घटना का विवरण

यह बस मनीमाजरा से उद्योग के कर्मचारियों को लेकर बद्दी आई थी। कर्मचारियों को उतारने के बाद, बस को एक उद्योग के बाहर पार्क किया गया था। तेज धूप के बीच, अचानक बस से धुआँ निकलना शुरू हुआ। जब तक कोई कुछ समझ पाता, धुएँ ने आग का रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।

यह एक बड़ी राहत की बात थी कि आग लगने से पहले ही बस में सवार सभी कर्मचारी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए थे। उनकी सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि वे काफी ऊपर तक उठ रही थीं, जिससे पास के उद्योगों और सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों के लिए भी खतरा पैदा हो गया। आग की प्रचंडता देखकर सड़क पर मौजूद अन्य वाहन चालक घबरा गए और सुरक्षित दूरी पर हट गए।

आग लगने का कारण और पुलिस जांच

शुरुआती जांच के अनुसार, आग लगने का कारण बस का ओवरहीट होना बताया जा रहा है। हालांकि, असली कारण का पता पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुँची। दमकलकर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने बस को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था।

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वे आग लगने के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आग कैसे लगी।

सुरक्षा इंतजामों की मांग

इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने माँग की है कि औद्योगिक क्षेत्रों में चलने वाले वाहनों की नियमित और सख्त तकनीकी जाँच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है ताकि कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।