लोगों की सेवा करने वाले ही असली रोल मॉडल : अभिजय चोपड़ा

Edited By Vijay, Updated: 04 Sep, 2025 07:27 PM

director mr abhijay chopra

न्द समाचार पत्र समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर हमीरपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए पंजाब केसरी पत्र समूह के निदेशक श्री अभिजय चोपड़ा ने कहा कि आम जनमानस की सेवा करने वाले ही समाज के असली...

हमीरपुर (सौरभ कुमार/राजीव चौहान): हिन्द समाचार पत्र समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर हमीरपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए पंजाब केसरी पत्र समूह के निदेशक श्री अभिजय चोपड़ा ने कहा कि आम जनमानस की सेवा करने वाले ही समाज के असली रोल मॉडल हैं। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में रक्तदान करने आए लोगों विशेषकर युवा वर्ग को इस महादान में भागीदारी निभाते देख उनका मन हर्ष से भर गया है। लाला जी की याद में रक्तदान शिविर लगाने के लिए मैं सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा, पूर्व विधायक राजिंद्र राणा व उनकी पूरी टीम का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। 

एक यूनिट रक्त से बचाई जा सकती है 4 लोगों की जिंदगी 
अभिजय चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने यह उम्मीद लगाई थी कि शिविर में 30-35 यूनिट रक्त एकत्रित होगा, लेकिन लोगों का उत्साह इतना अधिक रहा कि 150 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र हुआ, जो दर्शाता है कि हमारा समाज रक्तदान के लिए कितना जागरूक हो रहा है। रक्तदान की महत्ता इस तथ्य से समझी जा सकती है एक यूनिट रक्त से 4 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। वह सभी रक्तदानियों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पुण्य के कार्य में भागीदारी निभाई। बचत भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुए शिविर में डाॅ. राधाकृष्णन मेडिकल काॅलेज हमीरपुर के मुख्य लैब तकनीशियन कमलेश कुमार की अगुवाई में डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ की टीम ने सेवाएं दीं। शिविर में जिला भर से बड़ी संख्या में आए पूर्व सैनिकों, समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों व अन्य गण्यमान्य लोगों ने भी भाग लिया।

सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लें युवा : अभिषेक राणा
सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने कहा कि उनकी संस्था का यह सौभाग्य है कि देश की अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इतने बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का अवसर मिला। शिविर में समाज के हर वर्गों विशेषकर पूर्व सैनिकों, युवाओं व महिला वर्ग ने बरसात के बावजूद बढ़-चढ़कर भाग लिया।

ऐसे आयोजनों से समाज को मिलती है प्रेरणा : राजिंद्र राणा
सुजानपुर के विधायक राजिंद्र राणा ने कहा कि रक्तदान शिविर में बरसात के बावजूद युवाओं व पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य को निभाने का जज्बा दिखाया। ऐसे आयोजन मानवता की दृष्टि से बहुत जरूरी हैं। रक्तदान जैसे पुनीत कार्य से पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। पंजाब केसरी पत्र समूह अपनी स्थापना के समय से समाजसेवा के प्रति समर्पित है।

समाज कल्याण में पंजाब केसरी समूह का है अतुलनीय योगदान : आशीष शर्मा
हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि समाज के समग्र कल्याण में पंजाब केसरी पत्र समूह का योगदान अतुलनीय है। उनके विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी तादाद में भाग लेकर लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसे आयोजन समाज को सही दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध होते हैं। वह शिविर के सफल आयोजन के लिए पंजाब केसरी समूह के निदेशक अभिजय चोपड़ा व सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष अभिषेक राणा को बधाई व शुभकामनाएं देते हैं।

