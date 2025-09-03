Himachal: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं की नियमित परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण का परिणाम

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च-2025 में संचालित की गई 10वीं कक्षा की नियमित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च-2025 में संचालित की गई 10वीं कक्षा की नियमित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण परिणाम आवेदक स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के बाद जिन परीक्षार्थियों के कुल अंकों में बढ़ौतरी हुई है और जिन्होंने अपने मूल प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय से प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे परीक्षार्थी अपना मूल प्रमाण पत्र 18 सितम्बर तक 10वीं कक्षा की संबंधित परीक्षा शाखाओं में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद ही उन्हें संशोधित मूल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जबकि अधिक जानकारी के लिए परीक्षार्थी शाखाओं के दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।