भयानक हादसा: ट्रक की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत, एक घायल

नगर पंचायत के साथ लगते गांव चलेट में सत्संग चौक पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे साथी को गंभीर चोटें आई हैं।

दौलतपुर चौक (रोहित): नगर पंचायत के साथ लगते गांव चलेट में सत्संग चौक पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे साथी को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों स्कूटी सवारों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां स्कूटी चालक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे रैफर कर दिया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सुरजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी चलेट और घायल की पहचान अमन कुमार पुत्र मनोहर लाल निवासी चलेट के रूप में हुई है।

पुलिस जानकारी के अनुसार राजिन्द्र सिंह राणा पुत्र शमशेर सिंह निवासी रायपुर मरवाड़ी ने पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है कि वह बुधवार रात को रेलवे स्टेशन दौलतपुर चौक से अपने घर आ रहा था तो मेरे आगे एक स्कूटी जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, मेरी गाड़ी के आगे चले हुए थे। रात करीब 10.30 बजे जब हम चलेट चौक से गुजर रहे थे तो उस समय चलेट मेन चौक पर एक ट्रक दौलतपुर की तरफ से आया और तेज रफ्तार से मेरे आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी।

टक्कर लगने के कारण स्कूटी रगड़ती हुई कुछ दूरी पर जाकर सड़क पर गिर गई। यह देखकर मैंने अपनी कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और मौके पर जाकर देखा तो स्कूटी सवार दोनों व्यक्तियों को काफी चोटें आई थीं। ट्रक चालक ने भी ट्रक सड़क किनारे खड़ा कर दिया। हमने दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्राइवेट गाड़ी में इलाज हेतु निजी अस्पताल चलेट में दाखिल करवा दिया था।

मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी एसआई रविपाल ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल का दौरा करने के उपरांत ट्रक चालक सतविन्द्र सिंह पुत्र हरमनजीत गांव बारुवल डाॅ. मस्सेवाल जिला रूपनगर (पंजाब) पर तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।