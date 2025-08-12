Main Menu

भयानक हादसा: सेब की पेटियाें से लदा पिकअप वाहन खाई में गिरा, 2 की माैत, 2 गंभीर घायल

Edited By Vijay, Updated: 12 Aug, 2025 11:10 AM

death of 2 in vehicle accident

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के छतरी में एक पिकअप वाहन दुर्घटना का शिकार हाे गया। इस हादसे में 2 लाेगाें की माैत हाे गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हाे गए।

मंडी/कुल्लू (रजनीश/शम्भू): हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के छतरी में एक पिकअप वाहन दुर्घटना का शिकार हाे गया। इस हादसे में 2 लाेगाें की माैत हाे गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हाे गए। दोनों घायलों को आनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा साेमवार देर रात छतरी गांव के समीप राणा बाग में उस समय हुआ जब सेब की पेटियाें से लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में चार लोग सवार थे, जिनमें से दो नेपाली मजदूराें की माैके पर ही मौत हाे गई, जबकि वाहन चालक और एक अन्य नेपाली मजदूर गंभीर रूप से घायल हाे गए। वहीं हादसे का पता चलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और 108 एम्बुलैंस सेवा सहित पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आनी अस्पताल भेज दिया।

मृतकाें की पहचान बाल कृष्ण ओली उर्फ प्रकाश ओली (39) पुत्र बल बहादुर बली निवासी कालीमाटी रामपुर वार्ड नंबर 5 जिला सलयान (नेपाल) और टेक बहादुर कामी (37) पुत्र लोक बहादुर कामी निवासी कापरिचौर वार्ड नंबर 3 जिला सुर्खेत (नेपाल) के रूप में की गई है, जबकि घायलाें में चालक संजीव कुमार पुत्र माधो राम निवासी थानाधार, कुमारसैन जिला शिमला और दीपक खड़का पुत्र तुला राम निवासी चारमोरी धारे डाकघर कुटमुला तहसील बागचोर जिला स्लयांज बागचोर नगर पालिका नेपाल शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह सड़क की खराब हालत बताई जा रही है, जो भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी। फिलहाल पुलिस ने हादसे के संदर्भ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

