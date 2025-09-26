Main Menu

  • डलहौज़ी वासियों के लिए जरूरी ख़बर: इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 03:24 PM

dalhousie electricity will be shut off in these areas

विद्युत उपमंडल डल्हौजी की ओर से 27 सितम्बर, शनिवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 33/11 के.वी. सब स्टेशन उदयपुरी के तहत आने वाले 11 फीडरों पर रखरखाव एवं मुरम्मत कार्य किया जाएगा।

डल्हौजी, (ब्यूरो): विद्युत उपमंडल डल्हौजी की ओर से 27 सितम्बर, शनिवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 33/11 के.वी. सब स्टेशन उदयपुरी के तहत आने वाले 11 फीडरों पर रखरखाव एवं मुरम्मत कार्य किया जाएगा।

इस दौरान सदर बाजार, सुभाष चौक, कथलग, भरेरा, कूर्ला, पतरेनी चक्कर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे व कार्य समाप्ति तक बंद रहेगी। विद्युत उपमंडल प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है।
 

