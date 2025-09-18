कंगना आए तो थप्पड़ मार देना... इस कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा विवादित बयान

तमिलनाडु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केएस अलागिरि ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कंगना रनौत तमिलनाडु आती हैं, तो उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। अलागिरि ने यह टिप्पणी...

हिमाचल डेस्क। तमिलनाडु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केएस अलागिरि ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कंगना रनौत तमिलनाडु आती हैं, तो उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। अलागिरि ने यह टिप्पणी कंगना के उस पुराने बयान के जवाब में दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन में महिला प्रदर्शनकारी 100 रुपये लेकर हिस्सा लेती हैं।

अलागिरि ने कंगना के बयान को 'बेतुका' बताते हुए कहा कि वह अक्सर ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बातें करती हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर हुई घटना का भी जिक्र किया, जहां एक सीआरपीएफ महिला कर्मी ने कंगना को थप्पड़ मारा था। बाद में उस महिला कर्मी ने बताया कि कंगना ने अपमानजनक बयान दिए थे। इसलिए, जब वह तमिलनाडु आएं, तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए और उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए।"

कांग्रेस नेता ने कंगना पर अहंकार और अनाप-शनाप बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है।