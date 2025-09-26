Main Menu

​​​​​​​दिसंबर में युवाओं के लिए सुनहरा मौका! ट्रेकिंग गाइड कोर्स के लिए इस दिन तक करें आवेदन

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 02:12 PM

जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन चंबा द्वारा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से दिसंबर 2025 में युवाओं के लिए ट्रेकिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 25 युवाओं का चयन किया जाएगा...

चंबा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन चंबा द्वारा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से दिसंबर 2025 में युवाओं के लिए ट्रेकिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 25 युवाओं का चयन किया जाएगा तथा 14 दिन का प्रशिक्षण पर्वतारोहण सब सेंटर भरमौर में दिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, जबकि संबंधित कार्य में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए 8वीं पास होना पर्याप्त है।

उम्मीदवार चंबा जिला का मूल निवासी और हिमाचली होना चाहिए, साथ ही उसका आचरण अच्छा तथा वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लेकिन औपचारिक प्रशिक्षण न लेने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र भरकर 10 अक्तूबर 2025 तक जिला पर्यटन विकास कार्यालय, बचत भवन, चंबा में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं या वेबसाइट hpchamba.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए गठित समिति द्वारा स्क्रीनिंग के बाद 25 अभ्यर्थियों का बैच अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को एक हज़ार पाँचसो रुपये का शुल्क बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चंबा के पक्ष में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट आकार फोटो, शैक्षणिक और आयु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड अथवा अन्य पता प्रमाण, हिमाचली बोनाफाइड, अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/बीपीएल का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला पर्यटन विकास कार्यालय, बचत भवन, चंबा में संपर्क किया जा सकता है।

