नवरात्रि में माता बगलामुखी के भक्तों के लिए बड़ी खबर! रोपवे के किराए में भारी छूट

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Sep, 2025 02:02 PM

big news for devotees of goddess baglamukhi this navratri

पंडोह के साथ लगती माता बगलामुखी में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहे हैं। मंदिर कमेटी प्रधान टेक चंद ठाकुर ने बताया कि सोमवार से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और हर दिन को लंगर की व्यवस्था यहां पर की जा रही है और पहली तारीख को 12:00 बजे पूर्ण होती...

पंडोह (देशराज): पंडोह के साथ लगती माता बगलामुखी में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहे हैं। मंदिर कमेटी प्रधान टेक चंद ठाकुर ने बताया कि सोमवार से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और हर दिन को लंगर की व्यवस्था यहां पर की जा रही है और पहली तारीख को 12:00 बजे पूर्ण होती होगी उसके बाद 1:00 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पहले जगराते का आयोजन भी किया जाता था परंतु आपदा आने से जितनी भी रोड की कनेक्टिविटी है वह बंद हो गई है सिर्फ रोपवे ही एक साधन रह गया है। इसलिए रात को माता का जगराता मंदिर कमेटी की ओर से नहीं किया जाएगा। वही रोपवे मंडी और कुल्लू जिला के लोगों के लिए के लिए किराए में बहुत कमी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, 22 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक 100 रुपए आना-जाना और 60 रुपए एक तरफ का किराया लगेगा। 

पहले यह कराया 350 रुपए और एक तरफ का 200 रुपए लगता था और बच्चों के लिए यह किराया 30 रुपए एक तरफ का और 50 रुपए दोनों तरफ का होगा। पहले यह किराया रुपए 100 एक तरफ का और दोनों तरफ का 175 रुपए लगता था। यह बात रोपवे में कार्यरत मैनेजर कुष ने कही।

उन्होंने कहा कि 12 पंचायत के जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए पहले की दर में ही पैसे लिए जाएंगे। आरटीडीसी (हिमाचल प्रदेश रोपवे एवं पर्यटन विकास निगम) के निदेशक अजय शर्मा ने बताया कि नवरात्र के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

