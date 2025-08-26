Main Menu

  • सतर्क रहें! पंडोह डैम से फ्लशिंग कार्य शुरू, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Aug, 2025 12:56 PM

मंडी (रजनीश): पंडोह डैम में फ्लशिंग कार्य शुरू हो गया है, जो 27 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान डैम से भारी मात्रा में जमा गाद और अतिरिक्त पानी व्यास नदी में छोड़ा जा रहा है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने लोगों से अपील की है कि वे इन दो दिनों के दौरान नदी किनारे जाने से बचें और पूरी तरह सतर्क रहें।

बीबीएमबी पंडोह के अनुसार, व्यास नदी में भारी जलप्रवाह और जलाशय में गाद एवं कचरे की अधिकता को देखते हुए यह कार्य अनिवार्य हो गया है। फ्लशिंग प्रक्रिया के दौरान पंडोह बग्गी सुरंग को बंद कर दिया गया है, जिससे जलाशय में आने वाला पूरा पानी सीधे व्यास नदी में प्रवाहित हो रहा है। साथ ही जलाशय में जमा गाद भी नदी में छोड़ी जा रही है।

उपायुक्त ने कहा कि फ्लशिंग के समय पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों और पशुओं के लिए खतरा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। उन्होंने जनता से अपील की है कि सतर्कता बरतें और नदी किनारे जाने से परहेज करें। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट रहने और लोगों को समय-समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

