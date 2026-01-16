नाहन-पांवटा हाईवे पर हादसा: घने कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर नाले में गिरा टिप्पर

कालाअंब पांवटा साहिब नैशनल हाईवे-07 पर सैनवाला में एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार टिप्पर सुबह के समय सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर रुका हुआ था।

नाहन, (आशु): कालाअंब पांवटा साहिब नैशनल हाईवे-07 पर सैनवाला में एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार टिप्पर सुबह के समय सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर रुका हुआ था। ढाबे पर जल-पान के बाद जैसे ही चालक वाहन लेकर आगे बढ़ा, उसी दौरान घने कोहरे के कारण सड़क स्पष्ट नहीं दिखाई दी और कम दृश्यता के चलते टिप्पर नाले में जा गिरा।

सूचना मिलने पर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्राम पंचायत आम्बवाला-सैनवाला पंचायत के प्रधान संदीपक तोमर ने बताया कि सुबह के समय अत्यधिक घना कोहरा होने के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ।