कोलकाता से मनाली घूमने आए पर्यटकों के साथ हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी जीप, 7  घायल

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में एक सड़क हादसा सामने आया है। यहां कुलंग क्षेत्र के पास सोलंगनाला की ओर जा रही पर्यटकों से भरी एक जीप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी।

कुल्लू/मनाली: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में एक सड़क हादसा सामने आया है। यहां कुलंग क्षेत्र के पास सोलंगनाला की ओर जा रही पर्यटकों से भरी एक जीप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में वाहन में सवार 7 घायल हो गए। गनीमत यह रही कि समय रहते मदद मिलने से कोई जनहानि नहीं हुई। सभी घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोलकाता के सात पर्यटक एक जिप्सी में सवार होकर मनाली से सोलंगनाला की ओर जा रहे थे। जब उनका वाहन कुलंग क्षेत्र के पास पहुंचा, तो सड़क पर फिसलन होने के कारण जीप अचानक स्किड कर गई। इससे चालक वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और जिप्सी सीधे सड़क से नीचे खाई में जा लुढ़की। हादसा होते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायल पर्यटकों को खाई से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों की इस त्वरित मदद के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मौके का निरीक्षण किया। डीएसपी मनाली, केडी शर्मा ने इस सड़क दुर्घटना की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में वाहन के सड़क पर स्किड होने की बात मुख्य रूप से सामने आई है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि हादसे के अन्य संभावित कारणों का भी स्पष्ट पता लगाया जा सके।