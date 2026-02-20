Main Menu

  • VIDEO: मैट्रिक परीक्षा:20 फीट ऊंची दीवार फांदकर एग्जाम देने पहुंची थी छात्रा, वीडियो वायरल..FIR दर्ज

Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Feb, 2026 03:42 PM

#Bihar #Begusarai #BoardExam #Video #MatriculationExam #BiharBoardExam #Noentry #FIR Bihar Matric Exam 2026: बेगूसराय (Begusarai) में मैट्रिक परीक्षा (Bihar Matric Exam) के पहले दिन परीक्षा केंद्र (examination center) में लेट पहुंची एक छात्रा...

Bihar Matric Exam 2026: बेगूसराय (Begusarai) में मैट्रिक परीक्षा (Bihar Matric Exam) के पहले दिन परीक्षा केंद्र (examination center) में लेट पहुंची एक छात्रा करीब 20 फीट ऊंची चाहर दिवारी फांद कर प्रवेश किया है..छात्रा का केंद्र में प्रवेश का यह विडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

