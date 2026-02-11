VIDEO: इंटरमिडिएट परीक्षा केंद्र पर आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर किया हंगामा, परीक्षा केंद्र के प्रवेश गेट तोड़ा

Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Feb, 2026 04:00 PM
Samastipur News: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय भीरहा पूरब आदर्श परीक्षा केंद्र पर उस समय हंगामा मच गया। जब एक छात्रा को तबीयत बिगड़ने के कारण परीक्षा केंद्र से बाहर जाने के बाद दोबारा प्रवेश नहीं दिया गया। बताया जाता है कि, हसनपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन महतो की पुत्री छात्रा सुनीता कुमारी परीक्षा देने केंद्र के अंदर गई थी।